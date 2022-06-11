Для выхода из зоны действия артиллерии РФ: как ракетные системы Himars могут изменить ход войны

Июнь, 10 в 22:22

В новом пакете военной помощи Украине от США возлагают особую надежду на ракетные системы залпового огня Himars. Америка выделила для нашего государства четыре установки ракетных систем, которые могут бить по целям на расстоянии до 300 км.

Однако пока Украине будут поставлять вооружение с дальностью действия максимум на 80 км. В Америке призывают не использовать Himars для ударов по территории Российской Федерации, из которой бьют по украинским городам и гражданским домам.

– Мы никогда не нападали на Россию, не собирались нападать, и сейчас не собираемся. Нам противны преступления, которые россияне совершили в Украине. Они убивают, пытают, насилуют наших людей и детей. Мы другие, – убеждена посол Украины в США Оксана Маркарова.

Бывший командующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк подчеркнул, что эти ракетные системы предоставят возможность украинским защитникам выйти из зоны действия российской артиллерии. В частности, дальность поражения Himars больше, чем у российских Смерчей. Поэтому он предположил, что можно поставить Himars для ударов по Смерчах, однако они не смогут ударить прицельным ответным огнем.

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Аналитики считают, что вооруженная агрессия России против Украины переросла в фазу превосходства по количеству личного состава и техники. Она стала войной артиллерии и армии, в которой победит сторона с большей численностью военных и вооружения. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер уверен, что нужно научить украинских защитников управлять современным оружием для получения дополнительных поставок от иностранных партнеров.

Российские войска еще не возобновились после значительных потерь под Киевом, однако начинают оказывать более активное давление в восточных областях Украины. Аналитики убеждены, что Кремль хочет получить преимущество на поле боя, пока западные союзники не предоставили Украине новую технику и вооружение.