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Шкідливо організовувати “референдуми”: під Херсоном ліквідували двох генералів РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Шкідливо організовувати “референдуми”: під Херсоном ліквідували двох генералів РФ
Фото: Офіс президента

У Херсонській області українські захисники ліквідували двох російських генералів. Один з них був відповідальним за організацію псевдореферендуму, завдяки якому Росія хотіла “офіційно” приєднати частину території України до свого складу. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

– Стара Збур’ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених. Зокрема, там загинуло двоє генералів. Один армійський, а інший – ФСБ. До того ж генерал ФСБ відповідав за організацію “референдуму” у Херсонській області. Дуже шкідливо організовувати “референдуми” у Херсонській області, – переконаний Арестович.

На запитання про те, чи відомі імена та прізвища ліквідованих російських генералів, Арестович додав, що ця інформація уточнюється.

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