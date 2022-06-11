Шкідливо організовувати “референдуми”: під Херсоном ліквідували двох генералів РФ

Червень, 10 в 22:34

У Херсонській області українські захисники ліквідували двох російських генералів. Один з них був відповідальним за організацію псевдореферендуму, завдяки якому Росія хотіла “офіційно” приєднати частину території України до свого складу. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

– Стара Збур’ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених. Зокрема, там загинуло двоє генералів. Один армійський, а інший – ФСБ. До того ж генерал ФСБ відповідав за організацію “референдуму” у Херсонській області. Дуже шкідливо організовувати “референдуми” у Херсонській області, – переконаний Арестович.

На запитання про те, чи відомі імена та прізвища ліквідованих російських генералів, Арестович додав, що ця інформація уточнюється.