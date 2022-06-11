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Маразм навсегда, пока есть РФ: в Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина

Юля Захарченко, редактор ленты
Маріуполь
Фото: Depositphotos

В Мариуполе прокремлевские наемники подняли над площадью Свободы российский флаг и переименовали ее в площадь Ленина. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что это выглядит символически — флаг РФ возле уничтоженных и обгоревших домов, которые обстреляла российская армия.

– Мариуполь. Маразм здесь навсегда, пока есть Россия. Оккупанты переименовали Площадь Свободы в Мариуполе на площадь Ленина, подняли над ней свой триколор. Какой символизм – триколор на фоне уничтоженных обгоревших домов на площади Ленина. Задумался, а как они исправят Маріуполь на “Мариуполь” в надписях на площади? Мраzота, достаточно поганить Мариуполь. Просто переименуйте уже в Жданов снова, — подчеркнул Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко

Он добавил, что в результате попадания молнии в Мариуполь подорвался трактор МЧС России. Возле бывшего супермаркета ОВІ погиб российский военный и два работника МЧС оккупантов.

— Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо, — убежден советник мэра Мариуполя.

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