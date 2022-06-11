Украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу: на Херсонщине и Запорожье раздают паспорта РФ

Июнь, 11 в 18:06

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей московские наемники начали выдавать российские паспорта местным жителям. Однако украинцы не хотят их брать и упорно ждут, когда украинские защитники освободят регионы от российских оккупантов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подчеркнул, что в Херсоне российские паспорта получили только 23 человека, подавляющая часть из них коллаборанты.

— В Херсоне российский паспорт захотели получить только 23 человека. В основном это местные коллаборанты. В Мелитополе Запорожской области паспорта получили 30 человек Что эта статистика дает? Это показывает, что украинцы не принимают эту туалетную бумагу под названием российский паспорт. И ждут, когда над ними снова развеется украинский флаг. Мелитополь и Херсон, верьте в ВСУ, — подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Украинские СМИ сообщают, что российское гражданство, в частности, получил коллаборант Владимир Сальдо, ранее занимавший должность городского главы Херсона (с 2002 до 2012 годов).