Маразм назавжди, поки є РФ: у Маріуполі окупанти перейменували площу Свободи на площу Леніна

Червень, 11 в 18:53

У Маріуполі прокремлівські найманці підняли над площею Свободи російський прапор та перейменували її на площу Леніна. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що це має символічний вигляд – прапор РФ біля знищених і обгорілих будинків, які обстріляла російська армія.

– Маріуполь. Маразм тут назавжди, поки є Росія. Окупанти перейменували Площу Свободи в Маріуполі на площу Леніна, підняли над нею свій триколор. Який символізм – триколор на тлі знищених обгорілих будинків на площі Леніна. Замислився, а як вони виправлять Маріуполь на “Мариуполь” у написах на площі? Мраzота, досить поганити Маріуполь. Просто перейменуйте вже в Жданов знов, – наголосив Андрющенко.

Він додав, що внаслідок влучання блискавки у Маріуполя підірвався трактор МНС Росії. Біля колишнього супермаркету ОВІ загинув російський військовий та два працівники МНС окупантів.

– Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотня, – переконаний радник мера Маріуполя.