Українці не сприймають цей туалетний папір: на Херсонщині та Запоріжжі роздають паспорти РФ

Червень, 11 в 18:06

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей московські найманці почали видавати російські паспорти місцевим жителям. Проте українці не хочуть їх брати та вперто чекають, коли українські захисники звільнять регіони від російських окупантів.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук наголосив, що у Херсоні російські паспорти отримали лише 23 людей, переважна частина з них колаборанти.

– У Херсоні російський паспорт захотіли отримати лише 23 особи. Здебільшого це місцеві колаборанти. У Мелітополі Запорізької області паспорти отримали 30 осіб Що ця статистика дає? Це показує, що українці не сприймають цей туалетний папір під назвою російський паспорт. І чекають, коли над ними знову замайорить український прапор. Мелітополь та Херсон, вірте у ЗСУ, – наголосив речник Одеської ОВА.

Українські ЗМІ повідомляють, що російське громадянство, зокрема, отримав колаборант Володимир Сальдо, який раніше обіймав посаду міського глави Херсона (з 2002 до 2012 років).