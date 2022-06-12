Псевдоісторичні програми та “черга за паспортом РФ”: окупанти поширюють фейки про ЗСУ

Червень, 12 в 10:04

Протягом тижня російські засоби масової інформації в черговий раз поширювали фейки про Україну. Серед них – провокації проти Збройних сил України, z-пропаганда та псевдоісторичні програми про “збирання російських земель”.

За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, Росія здійснює на окупованих територіях України дезінформаційні кампанії.

У Запорізькій області окупанти влаштовують “розважальні” акції до Дня Росії для пропаганди та провокацій, в яких знову планують звинуватити Збройні сили України.

Зараз дивляться

У Херсонській області колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що у Херсоні черга за російськими паспортами вже сягнула 4 тис. людей. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук наголосив, що українці не сприймають цей туалетний папір.

У розбомбленому Росією Маріуполі на вантажних автомобілях з екранами прокремлівські найманці транслювали псевдоісторичні програми про “збирання російських земель”.

На тимчасово окупованій території Донецької області російські солдати радіють, що з Маріуполя вивезуть тролейбуси та вцілілі дитячі майданчики, видаючи мародерство за так звану перемогу.

У Балаклії на Харківщині у місцевих школах окупанти розклеїли оголошення з закликом залучення дітей до “відпочинку” у російських літніх таборах, а школярів та випускників закликають вступати до ВНЗ Росії.

У Криму окупанти хочуть скасувати кордони з Херсонською областю, щоб вивезти якомога більше українського зерна. У ЦПД при РНБО наголосили, що російські солдати знову видаватимуть мародерство за фейкову перемогу.

Джерело: Держспецзв’язку