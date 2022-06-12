Июнь, 12 в 8:32

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что сейчас украинцы платят самую высокую цену за свое право на существование, а российского президента и других военных преступников ничто не спасет от божьего гнева.

Об этом Кислица заявил в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке во время панихиды по жертвам российской войны в Украине.

По его словам, тысячи украинских мужчин и женщин стали на защиту своей нации и будущего своих детей. К тому же, украинцы защищают и весь европейский континент.

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– Они борются против жестокого врага. Враг, пришедший убивать, уничтожать, воровать и унижать. Враг, не делающий разницы между военными и гражданскими. Враг, не считающий себя привязанным какими-либо нормами или правилами, — заметил Сергей Кислица.

Он уверен, что война – это всегда следствие греха.

— Ракеты попали в украинские города вдали от фронта. Города и села, где были или остаются россияне, отмечены массовыми могилами – страшный признак бесчеловечности и смертного греха, — подчеркнул Кислица.

Постоянный представитель Украины при ООН заявил, что Путина уже ничего не спасет от суда Божьего.

– Ни власть, ни армия, ни богатство не спасут злого Путина и его злых прихотей от гнева Божия. Некоторые из них могут думать, что Бог слишком любящий, чтобы судить нечестивых. Путин и его прихвостни могут надевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и “гундяевыми”. Я предупредил посланника Путина: Для военных преступников нет чистилища – они идут прямо в ад. Он не покаялся, – рассказал Сергей Кислица.

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил недопустимость компромиссов с агрессором за счет интересов Украины.

Источник: Сергей Кислица

Фото: Сергей Кислица