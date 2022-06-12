Червень, 12 в 8:32

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, заявив, що наразі українці платять найвищу ціну за своє право на існування, а російського президента та інших військових злочинців ніщо не врятує від божого гніву.

Про це Кислиця заявив в соборі Святого Патрика в Нью-Йорку під час панахиди за жертвами російської війни в Україні.

За його словами, тисячі українських чоловіків та жінок встали на захист своєї нації та майбутнього своїх дітей. До того ж українці захищають і весь європейський континент.

Зараз дивляться

– Вони борються проти жорстокого ворога. Ворог, який прийшов вбивати, знищувати, красти і принижувати. Ворог, який не робить різниці між військовими та цивільними. Ворог, який не вважає себе прив’язаним будь-якими нормами чи правилами, – зауважив Сергій Кислиця.

Він впевнений, що війна – це завжди наслідок гріха.

– Ракети влучали в українські міста далеко від фронту. Міста та села, де були або залишаються росіяни, позначені масовими могилами – страшна ознака нелюдяності та смертного гріха, – наголосив Кислиця.

Постійний представник України при ООН заявив, що Путіна вже нічого не врятує від суду Божого.

– Ні влада, ні армія, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих прихвоснів від гніву Божого. Дехто з них може думати, що Бог занадто люблячий, щоб судити нечестивих. Путін і його посіпаки можуть надягати важкі золоті хрести і ходити по колу з шаманами і “гундяєвими”. Я попередив посланника Путіна: Для військових злочинців немає чистилища – вони йдуть прямо в пекло. Він не покаявся, – розповів Сергій Кислиця.

Джерело: Сергій Кислиця

Фото: Сергій Кислиця