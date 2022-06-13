Июнь, 13 в 17:10

Основатель и первый командир полка Азов Андрей Билецкий напомнил, что ровно восемь лет назад Азов штурмовал и освободил город Мариуполь. Сейчас же бойцы полка вместе с другими воинами также отважно защищали этот город.

Об этом Билецкий сказал в своем видеообращении.

— Через восемь лет Азов, 36 бригада, пограничники, нацгвардейцы дали один из крупнейших в военной истории мира боев, защищая украинский Мариуполь, — заметил он.

Билецкий вспомнил защитников Азовстали, вывезенных на временно оккупированную территорию.

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– Сейчас временно наши друзья находятся там – “за поребриком” – находятся под контролем нашего врага. Временно Мариуполь оккупирован противником. Я в этот день хочу сказать две простые вещи: азовский дух несокрушимый и никогда не будет сломан, азовцы вернутся к нам и надеюсь, что именно те, кто стоял в Азовстали. И именно в ближайшее время, – отметил основатель полка Азов.

Он заверил, что Мариуполь наши воины обязательно освободят от захватчика.

– Однажды это удалось, удастся и во второй раз, – решительно заявил Андрей Билецкий.

Ранее Билецкий рассказал о нескольких эпизодах того, как украинские летчики, рискуя жизнью, под прицелом российских средств ПВО доставляли на Азовсталь подкрепление, оружие, продукты и лекарства.