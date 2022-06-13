Червень, 13 в 17:10

Засновник і перший командир полку Азов Андрій Білецький нагадав, що рівно вісім років тому Азов штурмував і звільнив місто Маріуполь. Нині бійці полку разом з іншими воїнами відважно боронили це місто.

Про це Білецький сказав у своєму відеозверненні.

– Через вісім років Азов, а саме 36 бригада, прикордонники, нацгвардійці дали один з найбільших у військовій історії світу боїв, захищаючи український Маріуполь, – зауважив він.

Білецький згадав захисників Азовсталі, яких вивезли на тимчасово окуповану територію.

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– Наразі тимчасово наші друзі знаходяться там – “за поребриком” – знаходяться під контролем нашого ворога. Тимчасово Маріуполь окупований противником. Я в цей день хочу сказати дві прості речі: азовський дух незламний і ніколи не буде зламаний, азовці повернуться до нас і сподіваюся, що саме ті, хто стояв в Азовсталі. І саме найближчим часом, – наголосив засновник полку Азов.

Він запевнив, що Маріуполь наші воїни обов’язково звільнять від загарбника.

– Одного разу це вдалося, вдасться і вдруге, – рішуче заявив Андрій Білецький.

Раніше Білецький розповів про кілька епізодів того, як українські льотчики, ризикуючи життям, під прицілом російських засобів ППО доставляли на Азовсталь підкріплення, зброю, продукти та ліки.