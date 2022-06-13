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Северодонецк не заблокирован, но оккупанты разрушили все мосты к городу — Гайдай

Марта Бондаренко, редактор ленты
Северодонецк не заблокирован, но оккупанты разрушили все мосты к городу — Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены.

Об этом он сказал в телеэфире.

По словам Сергея Гайдая, российские пропагандисты заявили, что российская армия якобы полностью контролирует Северодонецк, но это неправда — часть города все таки контролируют украинские защитники.

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— Если бы враг полностью контролировал город, у него бы не погибало столько российских солдат, — сказал Гайдай.

Оккупанты разрушили все мосты, поэтому доехать до города или что-то привезти сейчас невозможно. Также невозможна эвакуация мирного населения.

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Однако украинские защитники говорят, что у них есть некоторые возможности отправлять оттуда раненых в госпитали.

Глава ОВА подчеркнул, что в настоящее время оккупанты контролируют примерно 70-80% города.

По словам Гайдая, “тяжелым калибром” враг обстреливает Лисичанск. Там рушится все: гуманитарные штабы, больницы, дома. Однако из Лисичанска еще есть возможность эвакуировать людей.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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