Червень, 13 в 19:45

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив в телеефірі, що всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька, зруйновані.

За його словами, російські пропагандисти заявили, що російська армія начебто повністю захопила Сєверодонецьк, але це є неправдою – частину міста контролюють українські захисники.

– Якби ворог повністю контролював місто, у нього б не гинуло стільки російських солдатів, – сказав Гайдай.

Окупанти зруйнували усі мости, тому доїхати до міста чи щось привезти наразі неможливо. Також неможлива евакуація.

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Проте українські захисники говорять, що в них є певні можливості відправляти звідти поранених у госпіталі.

Голова ОВА наголосив, що наразі окупанти контролюють приблизно 70-80% Сєвєродонецька.

За словами Гайдая, “важким калібром” ворог обстрілює Лисичанськ. Там руйнується все: гуманітарні штаби, лікарні, будинки. Проте з Лисичанська ще є можливість евакуювати людей.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай