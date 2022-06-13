Сєвєродонецьк не заблокований, але окупанти зруйнували усі мости до міста – Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив в телеефірі, що всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька, зруйновані.
За його словами, російські пропагандисти заявили, що російська армія начебто повністю захопила Сєверодонецьк, але це є неправдою – частину міста контролюють українські захисники.
– Якби ворог повністю контролював місто, у нього б не гинуло стільки російських солдатів, – сказав Гайдай.
Окупанти зруйнували усі мости, тому доїхати до міста чи щось привезти наразі неможливо. Також неможлива евакуація.
Проте українські захисники говорять, що в них є певні можливості відправляти звідти поранених у госпіталі.
Голова ОВА наголосив, що наразі окупанти контролюють приблизно 70-80% Сєвєродонецька.
За словами Гайдая, “важким калібром” ворог обстрілює Лисичанськ. Там руйнується все: гуманітарні штаби, лікарні, будинки. Проте з Лисичанська ще є можливість евакуювати людей.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай