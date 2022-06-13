Июнь, 13 в 7:50

Российские захватчики при поддержке артиллерии вели штурм Северодонецка и оттеснили украинские подразделения из центра города.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города. Боевые действия продолжаются, — отметили в Генштабе.

Враги обстреливали из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

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На Донецком направлении россияне сосредоточивают усилия для окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска и блокировании путей логистического снабжения из Бахмута.

На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На южном фронте ВСУ с воздуха нанесли три мощных удара по позициям российского войска. Также попали в скопление врага и склад боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ