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Факты / Украина / Общество

Россия пришла все уничтожить: Подоляк о ситуации в Херсонской области и необходимом ВСУ оружии

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посетил Херсонскую область и пообщался с украинскими защитниками. Он рассказал о ситуации в регионе и какое оружие необходимо ВСУ, чтобы осуществить успешное контрнаступление, победить российскую армию и освободить временно оккупированные территории.

– Она (российская армия. – Ред.) сюда зашла не воевать за что-то. Она сюда вошла уничтожить все. Это и есть сущность “русского мира” и того, что они будут делать в Украине. Они не дадут нам жить спокойно. Если мы завершим войну неправильно, они будут постоянно с нами это делать. А правильно закончить – это выгнать российские войска с территории Украины в полном объеме, – убежден советник главы Офиса президента.

Командующий Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук отметил, что ВСУ необходима дальнобойная артиллерия и ракетные системы залпового огня.

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– Дискомфорт состоит в том, что у них средства доставки боеприпасов по дальнобойности значительно превышают наши. В то же время мы их оттискаем, даже не имея преимущества в дальнобойности нашей атаки. Чтобы минимизировать потери, пройти степную часть территории и забрать свои территории, нужно много высокоточного оружия. Артиллерии, РСЗО. Дальнобойной артиллерии, которая может работать дальше 30 км, — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинские защитники обязательно освободят от оккупантов Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области. Бойцы Вооруженных сил Украины искренне хотят вернуть наши временно оккупированные территории, однако для этого необходимо дополнительное вооружение, уверен Подоляк.

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