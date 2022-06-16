Росія прийшла все знищити: Подоляк про ситуацію на Херсонщині та необхідну ЗСУ зброю

Червень, 16 в 15:44

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відвідав Херсонську область та поспілкувався з українськими захисниками. Він розповів про ситуацію в регіоні та яка зброя необхідна ЗСУ, щоб здійснити успішний контрнаступ, перемогти російську армію та звільнити тимчасово окуповані території.

– Вона (російська армія.– Ред.) сюди зайшла не воювати за щось. Вона сюди зайшла знищити все. Це і є сутність “руського міра”, та того, що вони робитимуть в Україні. Вони не дадуть нам жити спокійно. Якщо ми завершимо війну неправильно, вони постійно з нами це робитимуть. А правильно закінчити – це вигнати російські війська з території України в повному обсязі, – переконаний радник глави Офісу президента.

Командувач Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук зазначив, що ЗСУ необхідна далекобійна артилерія та ракетні системи залпового вогню.

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– Дискомфорт полягає у тому, що у них засоби доставки боєприпасів за далекобійністю значно перевищують наші. Водночас ми їх відтискаємо, навіть не маючи переваги у далекобійності нашої атаки. Щоб мінімізувати втрати, пройти степову частину території та забрати назад свої території, потрібно багато високоточної зброї. Артилерії, РСЗВ. Далекобійної артилерії, яка може працювати далі 30 км, – зауважив Подоляк.

Він наголосив, що українські захисники обов’язково звільнять від окупантів Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Бійці Збройних сил України щиро хочуть повернути наші тимчасово окуповані території, однак для цього необхідне додаткове озброєння, переконаний Подоляк.