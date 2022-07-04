Июль, 04 в 20:52

Нынешний отопительный сезон будет крайне тяжелым. Поэтому украинцам стоит уже сейчас подумать над дополнительными способами обогрева дома.

Возможно ли обогреть помещение электрообогревателем и как правильно их выбирать — узнавали Факты ICTV.

Какие бывают электрообогреватели

Обогреватели могут служить как источник основного или дополнительного отопления. Самыми популярными среди них являются кондиционеры.

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Их главное преимущество в универсальности. Зимой они будут вас согревать, а летом охлаждать.

С помощью теплового насоса большинство современных кондиционеров могут нагревать воздух во всей квартире. При использовании 1 кВт электрической энергии кондиционер выдает около 4 кВт тепла.

Однако это эффективно лишь при уличной температуре не ниже -10 ° С. Если рассматривать интернет как главный источник тепла, то лучше покупать модели с электрическим подогревом.

При выборе кондиционера обращайте внимание на уровень шума, класс энергоэффективности, наличие фильтров и других дополнительных функций.

К их недостаткам можно отнести высокую стоимость. Сегодня можно найти кондиционер от 9 до 50 тыс. грн. Конечно, цена зависит от производителя и мощности прибора.

Также довольно популярными являются масляные обогреватели. Их мощность может быть разной — от 1 до 2,5 кВт. Это позволяет создать комфортную температуру в помещении до 25 м2.

Конструкция устройства проста — металлический корпус, внутри которого находится нагревательный элемент и минеральное масло. Работа прибора регулируется с помощью термостата.

В общем масляный обогреватель сможет нагреть помещение за 1 — 1,5 часа. При выборе таких обогревателей обращайте внимание на производителя, он должен быть проверенным.

Ведь случались случаи, когда масло вытекало, а сама конструкция взрывалась. Такой прибор обойдется вам от двух до шести тыс. грн.

Электрические конвекторы часто используют для дополнительного обогрева квартир и домов. Эти обогреватели имеют высокий класс защиты, то есть им не страшны воздействие влаги или пыли.

Их конструкция проста — в корпусе находится нагревательный элемент, в нижней части есть небольшие отверстия, а вверху находятся жалюзи. Благодаря этому обеспечивается хорошая циркуляция воздуха, в результате и обогрев помещения.

Среди главных преимуществ: компактность, бесшумность, доступная цена и пожаробезопасность прибора.

Зато электрические конвекторы достаточно энергозатратны в работе, поэтому сэкономить с ними будет трудно.

Стоят они от двух до 12 тыс. грн.

Также стоит обратить внимание на керамические обогреватели. На вид это цельная керамическая плита, которая объединяет многочисленные керамические частицы.

Плита защищает от пыли и влаги основной нагревательный элемент. С тыльной стороны находится металлическая панель, а от нагревательного элемента исходит тепло, которое распространяется вокруг.

Этот вариант сочетает в себе практичность, безопасность, эстетичность (подойдет для любого интерьера), бесшумность и удобство.

Среди недостатков — они долго нагревают помещение. Цена на них варьируется от двух до 10 тыс. грн.

Также можете обратить внимание на тепловентиляторы. Они компактны, недороги и способны быстро нагревать помещение.

Однако при нагревании они сушат воздух и пыль, что может вызвать неприятный запах. Стоят тепловентеляторы до двух тыс. грн.

Также после выключения, температура воздуха быстро опускается, потому как основной источник тепла они точно не подойдут.

Как выбрать электрообогреватель

Выбор зависит от требований человека, ведь у каждого типа прибора есть свои особенности, которые нужно учитывать.

Какой бы обогреватель вы ни выбрали, всегда обращайте внимание на их энергоэффективность.

Энергоэффективные обогреватели будут нагревать помещение эффективнее, а электроэнергии тратят значительно меньше.

При выборе обогревателя обратите внимание на его мощность: чем она выше, тем больше тепла за единицу времени выработает устройство и тем быстрее повысится температура воздуха в помещении.

При выборе следует проконсультироваться со специалистом, он учтет все пожелания и поможет выбрать достойный вариант для вашего дома.

Также перед покупкой такого оборудования убедитесь, что дома все хорошо с проводкой. Не стоит покупать обогреватели с мощностью более двух киловатт, ведь проводка в наших квартирах плохо переносит высокую нагрузку.

Не забывайте о правилах безопасности и обращения с такими приборами.

Избегайте попадания жидкости на включенный прибор, не накрывайте его во время работы, не используйте обогреватели для сушки белья и держать устройство на расстоянии не менее 50 см от мебели.