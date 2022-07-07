Июль, 07 в 12:28

В условиях полномасштабной войны государственный бюджет Украины перешел в режим тотальной экономии. И содержать большой аппарат государственных служащих становится тягостно.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАДС) Наталья Алюшина. Таким образом она прокомментировала информацию о возможном сокращении и оптимизации госаппарата.

По словам Алюшиной, уже сейчас в стране начался функциональный аудит, в частности, в министерствах, в рамках которого будет проанализирован функционал госаппарата. По его итогам от неактуальных в условиях войны функций планируется отказаться, что приведет к оптимизации аппарата госслужащих.

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– То, что сейчас звучит об оптимизации, – это нормально, ведь мы должны восстановиться после того, как завершится война… Что касается сокращения – так, как мы жили раньше, до войны, в ближайшее время точно не будет, пока мы не восстановимся. Действительно, сейчас тотальная экономия, происходят и функциональные аудиты – начались как раз в министерствах, государственных органах. Потому что все понимают, что после проведения двух секвестров (сокращения расходов госбюджета, – Ред.), и я не исключаю, что будет третий секвестр, а может быть и четвертый, мы перешли в формат тотальной экономии государственных средств. Поэтому содержать большой государственный аппарат очень тягостно для государственного бюджета Украины, — подчеркнула Алюшина.

По ее словам, только взвешенный подход через функциональный аудит позволит как сохранить управляемость государственным аппаратом, так и оптимизировать расходы средств.

Алюшина уточнила, что по состоянию на 1 мая в Украине насчитывалось 168 тыс. госслужащих. Кроме того, существует 34 тыс. вакантных должностей на госслужбу.

Алюшина отметила, что оптимизация госаппарата начнется с сокращения вакансий.

– Если мы начинаем оптимизацию, сокращение расходов на содержание госаппарата, то оно действительно начнется с сокращения именно вакансий. Мы сейчас не говорим о должностях по живым людям, об этом речь не идет. Мы уже приступили к сбору данных по количественному составу государственных служащих на этот период, за второй квартал этого года. А это значит, что через неделю мы уже будем готовы представить результаты и будем понимать, сколько государственных служащих сейчас действительно осталось в Украине, сколько у нас людей работает, сколько у нас сейчас воюет, сколько сейчас находятся на оккупированных территориях, — объяснила она.

Алюшина уточнила, что на вакансии обычно закладывались средства в госбюджете. И их сокращение позволит автоматически снизить сумму расходов на содержание госаппарата в бюджете-2023.

Она также проинформировала о проведении ежегодного мониторинга зарплат в государственных органах в рамках оптимизации.

Недавно в одном из интервью глава НАГС выразила мнение, что можно “безболезненно для государства” сократить штат госслужащих на 30-35%.

Источник: НАГС