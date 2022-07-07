Липень, 07 в 12:28

В умовах повномасштабної війни державний бюджет України перейшов у режим тотальної економії. І утримувати великий апарат державних службовців стає обтяжливо.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Наталія Алюшина. Таким чином вона прокоментувала інформацію про можливе скорочення та оптимізацію держапарату.

За словами Алюшиної, вже зараз у країні розпочався функціональний аудит, зокрема в міністерствах, в рамках якого буде проаналізований функціонал держапарату. За його підсумками від неактуальних в умовах війни функцій планують відмовитися, що призведе до оптимізації апарату держслужбовців.

Зараз дивляться

– Те, що зараз лунає про оптимізацію, – це нормально, адже ми маємо відновитися після того, як завершиться війна… Щодо скорочення – так, як ми жили раніше, до війни, найближчим часом точно не буде, поки ми не відновимося. Дійсно зараз тотальна економія, відбуваються і функціональні аудити – почалися якраз у міністерствах, державних органах. Тому що всі розуміють, що після проведення двох секвестрів (скорочення видатків держбюджету, – Ред.), і я не виключаю, що буде третій секвестр, а може бути й четвертий, ми перейшли у формат тотальної економії державних коштів. Тому утримувати великий державний апарат дуже обтяжливо для державного бюджету України, – наголосила Алюшина.

За її словами, лише зважений підхід через функціональний аудит дозволить як зберегти керованість державним апаратом, так і оптимізувати витрати коштів.

Алюшина уточнила, що станом на 1 травня в Україні налічувалося 168 тис. держслужбовців. Крім того, існує 34 тис. вакантних посад на держслужбу.

Алюшина наголосила, що оптимізація держапарату розпочнеться саме зі скорочення вакансій.

– Якщо ми починаємо оптимізацію, скорочення видатків на утримання держапарату, то воно дійсно почнеться із скорочення саме вакансій. Ми зараз не говоримо про посади по живих людях, про це не йдеться. Ми вже розпочали збір даних по кількісному складу державних службовців на цей період, за другий квартал цього року. А це означає що за тиждень ми вже будемо готові представити результати і будемо розуміти, скільки державних службовців наразі дійсно залишилися в Україні, скільки в нас людей працює, скільки в нас зараз воює, скільки зараз знаходяться на окупованих територіях, – пояснила вона.

Алюшина уточнила, що на вакансії зазвичай закладалися кошти в держбюджеті. І їх скорочення дозволить автоматично зменшити суму видатків на утримання держапарату в бюджеті-2023.

Вона також поінформувала про проведення щорічного моніторингу зарплат у державних органах у рамках оптимізації.

Нещодавно в одному з інтерв’ю голова НАДС висловила думку, що можна “безболісно для держави” скоротити штат держслужбовців на 30–35%.

Джерело: НАДС