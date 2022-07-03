Июль, 03 в 16:26

Рынок труда сегодня переживает глубокий кризис. Для Украины он не первый. Такой же был в 2008 году, когда мы со всем миром преодолевали финансовый упадок, затем был кризис после Майдана 2014-2015 годов.

И вот как только рынок начал приходить в себя и зарплаты начали доходить до уровня докризисного, как нас догнал кризис Covid-19 и теперь военный.

По словам руководителя экспертно-аналитического центра сервиса по поиску работы grc.ua Русланы Березивской, сейчас можно говорить, что рынок труда понемногу оживает, он прошел нулевую отметку, которая была в начале войны.

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– Тогда было очень страшно, потому что все беспокоились только о собственной безопасности и безопасности своих производственных мощностей, если говорить о компаниях работодателей. Тогда работа была не приоритетным вопросом. Никто не занимался ни поиском работы, ни размещением вакансий. Рынок труда фактически упал до нуля, – говорит она.

По данным аналитиков, через полторы недели после 24 февраля начали появляться первые новые вакансии, прежде всего в волонтерских организациях. Затем пришли в себя и начали подыскивать персонал предприятия критической инфраструктуры, продуктовый ритейл, оборонная промышленность.

На сегодня вакансий в 4,5 раза меньше, чем было до начала полномасштабного вторжения, что достаточно мало. Но многие украинцы потеряли работу, поэтому есть актуальность поиска работы.

— Активность растет безумными темпами, еженедельно добавляется 10% новых поисковиков, регистрируемых на сайте, которые создают и обновляют резюме. Увеличивается продолжительность сеанса, когда поисковик заходит на сайт, просматривает все вакансии и отзывается, — подчеркнула Березивская.

Сейчас на рынке более 33 тыс. вакансий, в марте было 6 тыс., а до войны — на уровне 100 тыс. Таковы данные портала по поиску работы Work.ua. Но количество вакансий растет.

До войны был дефицит кадров. А сейчас – дефицит рабочих мест

Руслана Березивская утверждает, что до войны рынок труда был рынком поисковика, потому что был дефицит кадров, была возможность выбора, поисковики диктовали свои условия, компании боролись за лучшие кадры.

Поисковики знали, что можно разместить свое резюме и ждать, что работодатели сами тебя найдут. Теперь они понимают, чтобы найти работу или подработку, нужно проявлять очень большую активность: проанализировать рынок, довести собственную квалификацию до соответствующего уровня, то есть повысить свою конкурентоспособность, привести свое резюме в определенный формат, чтобы продать себя как специалиста. Тем более что конкуренция очень возросла.

Пиар-директор Work.ua Максим Пилипенко говорит, что количество отзывов на вакансии выросло в 4-5 раз. На одну вакансию могут претендовать около 100 кандидатов.

– Поиск вакансий стал длиннее. Если раньше достаточно было откликнуться на примерно пять вакансий, то сейчас нужно сделать 20-30 отзывов, чтобы дойти до собеседования. Вот этот эффект конкуренции и очереди на вакансии нужно понимать и принимать, и нужно действовать решительно и быстро реагировать на вакансии, — отметил Пилипенко.

Судя по количеству вакансий, кажется, что работы нет, но она есть, отмечают эксперты в сфере рынка труда. Однако следует очень постараться. В первую очередь оперативно реагировать на вакансии. Нет гарантии, что кто первый отзовется, тот и получит работу, но все же это немаловажный фактор.

— Поиск работы – это тоже работа. Сейчас нужно повышать свою квалификацию. Конкуренция не только среди поисковиков, но и между их знаниями. Отдельно скажу об английском языке. Его нужно подтягивать независимо от того, какая профессия, – подчеркнул он.

Поиск работы очень усложнился

Березивская утверждает, что увеличился срок поиска — в кризисный период он длится от полугода до года. Поисковики, сталкивающиеся с проблемами во время трудоустройства, готовы снижать свои зарплатные пожелания. То есть с работой и с рынком труда все не так приятно, как хотелось бы.

Поскольку есть большой спрос на работу, активизируются мошенники, и здесь не нужно бросать все и гнаться за вакансии, где за два часа в день вам обещают заоблачную сумму. Скорее всего, это мошенничество.

– Важно знать, что искать работу нужно на проверенных источниках: джоб-порталах, где можно отзывы почитать на работодателя. Также нужно создать резюме, в интернете много видеороликов, где объясняют, как его правильно оформить, чтобы заинтересовать рекрутера. Надо постоянно отправлять много отзывов. Проходить собеседования, пользоваться возможностями, где есть обучение или стажировка. Помнить, что каждый шаг делает вас более близким к цели, – советует Максим Пилипенко.

В то же время больше работы сейчас на Западе Украины, куда переехало много предприятий и где фактически не прекращали свою работу местные предприятия. Так, во Львовском регионе — 1-4 человека на рабочее место, а вот в Харьковском регионе 14 человек претендуют на одно рабочее место.

Киев традиционно был лидером по размеру зарплат и по выбору, но потерял свою позицию, потому что начал восстанавливаться только в апреле. И вот хоть теперь снова вернулся в лидерство, но здесь конкуренция не самая высокая – 9,5 человек на рабочее место.

Сократилась зарплата, которую готовы платить компании

Пилипенко рассказал, что средняя зарплата, которую сейчас готовы платить работодатели – 13 700 грн. Средняя зарплата, которую хотят поисковики, потому что указывают ее в своих резюме – 15 300 грн. Если сравнить с уровнем зарплаты до 24 февраля, то зарплата, которую готовы платить работодатели, упала примерно на 10%.

Если посмотреть на соотношение зарплата-регион, то, например, средняя зарплата в Киеве – это 18 тыс., в Днепре, Львове, Одессе, Харькове – 15 тыс., в Черновцах, Черкассах, Хмельницком, Ровно – 13 тыс. грн. Но это приблизительная средняя зарплата, которая может колебаться.

Кроме того, Факты ICTV подготовили материал о том, где найти работу в Украине.