Июль, 11 в 14:01

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю комплексно проработать вопрос о внедрении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

Глава государства ответил на электронную петицию №22/140008-эп о необходимости внедрения обязательного экзамена для получения гражданства Украины, которая набрала 25 тыс. подписей.

По словам Зеленского, вопрос обязательного экзамена требует законодательного урегулирования. Он напомнил, что для получения гражданства необходимо подтвердить владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения.

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Однако именно правительство ответственно за проведение политики в сферах образования, функционирования государственного языка, проведение государственной правовой политики и регулирование миграционных процессов.

— Поэтому я обратился к премьер-министру Шмыгалю с просьбой комплексно проработать вопрос, который был поднят в электронной петиции, — отметил он.

Президент пообещал проинформировать автора электронной петиции о результатах разбирательства.

Согласно тексту петиции, автор предлагает внедрить обязательный экзамен для получения гражданства Украины, который будет состоять из теста по украинскому языку, теста по истории Украины, теста на знание Конституции Украины и знания Государственного Гимна Украины.

Фото: Офис президента