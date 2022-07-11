Липень, 11 в 14:01

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю комплексно опрацювати питання впровадження обов’язкового іспиту для набуття громадянства України.

Очільник держави відповів на електронну петицію №22/140008-еп про необхідність впровадження обов’язкового іспиту для отримання громадянства України, яка набрала 25 тис. підписів.

За словами Зеленського, питання обов’язкового іспиту вимагатиме законодавчого врегулювання. Він нагадав, що для набуття громадянства необхідно підтвердити володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.

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Однак саме уряд відповідальний за проведення політики у сферах освіти, функціонування державної мови, проведення державної правової політики та регулювання міграційних процесів.

– Тому я звернувся до прем’єр-міністра Шмигаля з проханням комплексно опрацювати питання, яке було порушено в електронній петиції, – зазначив він.

Президент пообіцяв проінформувати автора електронної петиції про результати розгляду.

Згідно з текстом петиції, автор пропонує впровадити обов’язковий іспит для отримання громадянства України, який складатиметься з тесту з української мови, тесту з історії України, тесту на знання Конституції України та знання Державного Гімну України.

Фото: Офіс президента