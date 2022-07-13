Июль, 13 в 19:01

Украинские военные отбили штурмы российских оккупантов на нескольких направлениях: Дементиевки, Ивановки, Долины, Веселой Долины, Яковлевки и Вершины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Все попытки штурмовых действий украинские воины точным огнем свели на нет. Оккупанты отошли со значительными потерями, сообщили в Генштабе. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

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По данным Генштаба ВСУ, в Акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины российская армия удерживает четыре носителя высокоточного оружия.

Иногда потери оккупантов превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины. Доходит даже до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие, отметили в Генштабе ВСУ.