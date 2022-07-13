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Факти / Україна / Суспільство

Українські захисники відбили штурм окупантів на декількох напрямках – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
українські військові
Фото: Depositphotos

Українські військові відбили штурми російських окупантів на декількох напрямках: Дементіївки, Іванівки, Долини, Веселої Долини, Яковлівки та Вершини. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Всі спроби штурмових дій українські воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти відійшли зі значними втратами, повідомили у Генштабі. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

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За даними Генштабу ЗСУ, в Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України російська армія утримує чотири носії високоточної зброї.

Подекуди втрати окупантів перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить навіть до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля, наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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