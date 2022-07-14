Неуплата административного штрафа: какая ответственность предусмотрена в Украине
Административный штраф — основное административное взыскание, которое налагается на людей, совершивших административное правонарушение.
Какая в Украине предусмотрена ответственность за неуплату админштрафа — узнавали Факты ICTV.
Как налагается штраф
В общем, вам могут выписать за различные правонарушения.
Например, за несоблюдение правил дорожного движения, нарушение правил пожарной безопасности, непредставление налоговой отчетности, за мелкое хулиганство и тому подобное.
Также стоит отметить, что законодательством предусмотрены и другие виды административных взысканий.
Кроме штрафа за административное правонарушение, на вас могут наложить:
- предупреждение;
- возмездное изъятие предмета — например, у вас могут забрать машину, если вы нарушили правила ПДД;
- конфискация предмета, который стал объектом админнарушения;
- конфискация денег, если они получены вследствие админнарушения;
- лишение специального права;
- исправительные работы;
- административный арест.
Если же за определенное нарушение вам выписали штраф, его необходимо оплатить.
Правила уплаты админштрафа
Контролировать своевременную уплату вашего штрафа будет госорган, который и выписал его.
Юрист Ростислав Кравец отмечает, что есть разные виды штрафов от чего и зависят сроки их уплаты. В общем, штраф должен быть оплачен:
- в течение 15 дней со дня вручения постановления о штрафе;
- если постановление обжаловано — в течение 15 дней со дня решения об оставлении штрафа;
В общем, административный штраф вносится нарушителем в учреждение банка Украины. Исключением являются лишь случаи, когда штраф взимается на месте совершения правонарушения.
Что будет, если не уплатить штраф
Юрист отмечает, если вы не оплатили свой админштраф в указанный срок, постановление направляют для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства, работы или по местонахождению вашего имущества.
— В случае принудительного исполнения вы должны уплатить двойной размер штрафа. А также — расходы на учет указанных правонарушений, — говорит Кравец.
Если в течение семи дней после решения принудительного исполнения вы не платите двойной штраф, деньги взыскатся принудительно по закону Об исполнительном производстве.
Кравец добавляет, что неуплатой админштрафа люди делают хуже только себе.
— Есть случаи, когда из-за неуплаты штрафа могут заблокировать счета. Человек делает только себе хуже, проще уплатить небольшой штраф, — говорит юрист.