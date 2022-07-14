Июль, 14 в 17:35

Административный штраф — основное административное взыскание, которое налагается на людей, совершивших административное правонарушение.

Какая в Украине предусмотрена ответственность за неуплату админштрафа — узнавали Факты ICTV.

Как налагается штраф

В общем, вам могут выписать за различные правонарушения.

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Например, за несоблюдение правил дорожного движения, нарушение правил пожарной безопасности, непредставление налоговой отчетности, за мелкое хулиганство и тому подобное.

Также стоит отметить, что законодательством предусмотрены и другие виды административных взысканий.

Кроме штрафа за административное правонарушение, на вас могут наложить:

предупреждение;

возмездное изъятие предмета — например, у вас могут забрать машину, если вы нарушили правила ПДД;

конфискация предмета, который стал объектом админнарушения;

конфискация денег, если они получены вследствие админнарушения;

лишение специального права;

исправительные работы;

административный арест.

Если же за определенное нарушение вам выписали штраф, его необходимо оплатить.

Правила уплаты админштрафа

Контролировать своевременную уплату вашего штрафа будет госорган, который и выписал его.

Юрист Ростислав Кравец отмечает, что есть разные виды штрафов от чего и зависят сроки их уплаты. В общем, штраф должен быть оплачен:

в течение 15 дней со дня вручения постановления о штрафе;

со дня вручения постановления о штрафе; если постановление обжаловано — в течение 15 дней со дня решения об оставлении штрафа;

В общем, административный штраф вносится нарушителем в учреждение банка Украины. Исключением являются лишь случаи, когда штраф взимается на месте совершения правонарушения.

Что будет, если не уплатить штраф

Юрист отмечает, если вы не оплатили свой админштраф в указанный срок, постановление направляют для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства, работы или по местонахождению вашего имущества.

— В случае принудительного исполнения вы должны уплатить двойной размер штрафа. А также — расходы на учет указанных правонарушений, — говорит Кравец.

Если в течение семи дней после решения принудительного исполнения вы не платите двойной штраф, деньги взыскатся принудительно по закону Об исполнительном производстве.

Кравец добавляет, что неуплатой админштрафа люди делают хуже только себе.