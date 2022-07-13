Июль, 13 в 18:58

ГК Нафтогаз Украины является рыночным поставщиком газа, соответственно, с компанией можно заключить договор на постоянное газоснабжение.

Как стать клиентом Нафтогаз — читайте в материале Фактов ICTV.

Как присоединиться к ГК Нафтогаз Украины

Чтобы стать клиентом Нафтогаза необходимо отправить заявку на подключение. Сделать это можно:

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на сайте;

через Приват24;

посетить отделение Сбербанка, ПУМБ, ТАС, Новой Почты.

Подключение через сайт Нафтогаза

Войдите на сайт gas.ua/uk/homе

Найдите услугу Стать нашим клиентом

Нажмите на кнопку Подать заявку.

Выберите способ заполнения заявки — через Дію, лично, с помощью IDGOV.

Укажите личные данные — ФИО, объект газоснабжения (частный дом или квартира), ЕІС-код.

Нажмите Сформировать файл — на экране вы увидите заполненное заявление.

Теперь нужно подписать ее с помощью квалифицированного электронного ключа (КЭП) или от руки.

После оформления заявления необходимо загрузить документы .

. После заполнения формы вам придет письмо с номером заявки — с его помощью вы сможете контролировать статус обработки в разделе Проверить статус заявки

Список документов:

подписанное заявление — если подписывали КЭП, отправлять не нужно;

РНОКПП (ИНН);

право собственности;

согласие совладельцев ( скачать шаблон

Подключиться через Приват24

Зайдите в Приват24 и авторизуйтесь. Выберите раздел Услуги — Мои поставщики. Укажите адрес квартиры и нажмите на услугу Газоснабжения. Пользуясь подсказками на экран, заполните заявку.

После заполнения, вам тоже поступит лист с номером заявки. Проверить статус обработки можно в разделе Проверить статус заявки.

Присоединяйтесь лично

Если хотите лично подать заявку, посетите отделение партнеров Нафтогаза — Сбербанка, ПУМБ, ТАС или NovaPay ГК Новая Почта.

Вам нужно собрать документы и обратиться к работникам одного из учреждений.

Документы, которые понадобятся:

паспорт или ID-карта;

РНКОПП (ИНН);

право собственности;

EIC-код;

согласие совладельцев.

Если вы доверенное лицо, дополнительно необходимо:

доверенность;

паспорт и РНКОПП (ИНН) владельца.

Фото: Укртранснефть