Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Как заключить договор на постоянное газоснабжение от Нафтогаза — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как заключить договор на постоянное газоснабжение от Нафтогаза — инструкция

ГК Нафтогаз Украины является рыночным поставщиком газа, соответственно, с компанией можно заключить договор на постоянное газоснабжение.

Как стать клиентом Нафтогаз — читайте в материале Фактов ICTV.

Как присоединиться к ГК Нафтогаз Украины

Чтобы стать клиентом Нафтогаза необходимо отправить заявку на подключение. Сделать это можно:

Сейчас смотрят
  • на сайте;
  • через Приват24;
  • посетить отделение Сбербанка, ПУМБ, ТАС, Новой Почты.

Подключение через сайт Нафтогаза

  • Нажмите на кнопку Подать заявку.

  • Выберите способ заполнения заявки — через Дію, лично, с помощью IDGOV.
  • Укажите личные данные — ФИО, объект газоснабжения (частный дом или квартира), ЕІС-код.

  • Нажмите Сформировать файл — на экране вы увидите заполненное заявление.

  • Теперь нужно подписать ее с помощью квалифицированного электронного ключа (КЭП) или от руки.
  • После оформления заявления необходимо загрузить документы.
  • После заполнения формы вам придет письмо с номером заявки — с его помощью вы сможете контролировать статус обработки в разделе Проверить статус заявки.

Список документов:

  • подписанное заявление — если подписывали КЭП, отправлять не нужно;
  • РНОКПП (ИНН);
  • право собственности;
  • согласие совладельцев (скачать шаблон).

Подключиться через Приват24

  1. Зайдите в Приват24 и авторизуйтесь.
  2. Выберите раздел Услуги — Мои поставщики.
  3. Укажите адрес квартиры и нажмите на услугу Газоснабжения.
  4. Пользуясь подсказками на экран, заполните заявку.

После заполнения, вам тоже поступит лист с номером заявки. Проверить статус обработки можно в разделе Проверить статус заявки.

Присоединяйтесь лично

Если хотите лично подать заявку, посетите отделение партнеров Нафтогаза — Сбербанка, ПУМБ, ТАС или NovaPay ГК Новая Почта.

Вам нужно собрать документы и обратиться к работникам одного из учреждений.

Документы, которые понадобятся:

  • паспорт или ID-карта;
  • РНКОПП (ИНН);
  • право собственности;
  • EIC-код;
  • согласие совладельцев.

Если вы доверенное лицо, дополнительно необходимо:

  • доверенность;
  • паспорт и РНКОПП (ИНН) владельца.

Фото: Укртранснефть

Читайте
Как передать показатели счетчика в Нафтогаз - инструкция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка