Как заключить договор на постоянное газоснабжение от Нафтогаза — инструкция
ГК Нафтогаз Украины является рыночным поставщиком газа, соответственно, с компанией можно заключить договор на постоянное газоснабжение.
Как стать клиентом Нафтогаз — читайте в материале Фактов ICTV.
Как присоединиться к ГК Нафтогаз Украины
Чтобы стать клиентом Нафтогаза необходимо отправить заявку на подключение. Сделать это можно:
- на сайте;
- через Приват24;
- посетить отделение Сбербанка, ПУМБ, ТАС, Новой Почты.
Подключение через сайт Нафтогаза
- Войдите на сайт gas.ua/uk/homе.
- Найдите услугу Стать нашим клиентом.
- Нажмите на кнопку Подать заявку.
- Выберите способ заполнения заявки — через Дію, лично, с помощью IDGOV.
- Укажите личные данные — ФИО, объект газоснабжения (частный дом или квартира), ЕІС-код.
- Нажмите Сформировать файл — на экране вы увидите заполненное заявление.
- Теперь нужно подписать ее с помощью квалифицированного электронного ключа (КЭП) или от руки.
- После оформления заявления необходимо загрузить документы.
- После заполнения формы вам придет письмо с номером заявки — с его помощью вы сможете контролировать статус обработки в разделе Проверить статус заявки.
Список документов:
- подписанное заявление — если подписывали КЭП, отправлять не нужно;
- РНОКПП (ИНН);
- право собственности;
- согласие совладельцев (скачать шаблон).
Подключиться через Приват24
- Зайдите в Приват24 и авторизуйтесь.
- Выберите раздел Услуги — Мои поставщики.
- Укажите адрес квартиры и нажмите на услугу Газоснабжения.
- Пользуясь подсказками на экран, заполните заявку.
После заполнения, вам тоже поступит лист с номером заявки. Проверить статус обработки можно в разделе Проверить статус заявки.
Присоединяйтесь лично
Если хотите лично подать заявку, посетите отделение партнеров Нафтогаза — Сбербанка, ПУМБ, ТАС или NovaPay ГК Новая Почта.
Вам нужно собрать документы и обратиться к работникам одного из учреждений.
Документы, которые понадобятся:
- паспорт или ID-карта;
- РНКОПП (ИНН);
- право собственности;
- EIC-код;
- согласие совладельцев.
Если вы доверенное лицо, дополнительно необходимо:
- доверенность;
- паспорт и РНКОПП (ИНН) владельца.
Фото: Укртранснефть