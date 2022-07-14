Липень, 14 в 17:35

Адміністративний штраф – основне адміністративне стягнення, яке накладається на людей, що скоїли адміністративне правопорушення.

Яка в Україні передбачена відповідальність за несплату адмінштрафу – дізнавалися Факти ICTV.

Як накладається штраф

Загалом, вам можуть виписати за різноманітні правопорушення.

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Наприклад, за недотримання правил дорожнього руху, порушення правил пожежної безпеки, неподання податкової звітності, за дрібне хуліганство тощо.

Також варто зазначити, що законодавством передбачені й інші види адміністративних стягнень.

Окрім штрафу за адміністративне правопорушення, на вас можуть накласти:

попередження;

оплатне вилучення предмета – наприклад, у вас можуть забрати машину, якщо ви порушили правила ПДР;

конфіскація предмета, який став об’єктом адмінпорушення;

конфіскація грошей, якщо вони отримані внаслідок адмінпорушення;

позбавлення спеціального права;

виправні роботи;

адміністративний арешт.

Якщо ж за певне порушення вам виписали штраф, його необхідно обов’язково сплатити.

Правила сплати адмінштрафу

Контролювати своєчасну сплату вашого штрафу буде держорган, який і виписав його.

Юрист Ростислав Кравець зазначає, що є різні види штрафів від чого і залежать строки їх сплати. Загалом, штраф має бути сплачений:

впродовж 15 днів з дня вручення постанови про штраф;

з дня вручення постанови про штраф; якщо постанова оскаржена – впродовж 15 днів з дня рішення про залишення штрафу;

Загалом, адміністративний штраф вноситься порушником в установу банку України. Винятком є лише випадки, коли штраф стягується на місці вчинення правопорушення.

Що буде, якщо не сплатити штраф

Юрист зазначає, якщо ви людина не сплатили свій адмінштраф у зазначений строк, постанову надсилають для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи або за місцезнаходженням вашого майна.

– У випадку примусового виконання ви маєте сплатити подвійний розмір штрафу. А також – витрати на облік зазначених правопорушень, – каже Кравець.

Якщо впродовж семи днів після рішення примусового виконання ви не сплачуєте подвійний штраф, гроші стягнуться примусово за Законом Про виконавче провадження.

Кравець додає, що несплатою адмінштрафу люди роблять гірше лише собі.