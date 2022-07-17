Июль, 17 в 14:24

В Виннице попрощались с 4-летней Лизой Дмитриевой, погибшей в результате ракетного удара России по центру города 14 июля.

Об этом сообщили Винницкий областной совет и издание Суспільне. Церемония прощания проходила в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Туда пришли несколько десятков человек.

– Они ее очень любили. Я вспоминаю, как бабушка рассказывала, как она утром просыпается, чтобы маму не будить, к бабушке подходит, открывает ей глаза и говорит: Не спишь. А бабушка делала вид, что спит, чтобы, может, и она еще спала, но она рано просыпалась. У них есть собака мопс, не помню, как зовут, то ему тоже будет тяжело, потому что Лиза на нем и спала, и лежала. Всем тяжело, семье – тяжелее всего, – рассказала коллега бабушки Гелена Сидоренко.

Ребенка похоронили на городском кладбище в Сабарове.

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В день обстрела Лиза с мамой шли на занятия к логопеду. По словам бабушки, у девочки был синдром Дауна, в полугодовом возрасте она пережила тяжелую операцию на сердце.

В результате российского ракетного удара Лиза погибла мгновенно, а маму в тяжелом состоянии госпитализировали с травмой чрева.

Женщина уже пришла в себя в больнице, но о смерти ребенка и похороны еще не знает. Бабушка вспомнила, что сразу после обстрела мама Лизы в телефонном разговоре рассказала, что ее дочь погибла. Но сейчас женщина этого не помнит.

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по Виннице 14 июля погибли 24 человека, среди которых трое детей. По состоянию на 16 июля продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых четверо детей. В общей сложности медицинскую помощь оказали 202 человекам.

Источник: Винницкий областной совет, Суспільне

Фото: Суспільне