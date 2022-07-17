У Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою Дмитрієвою, яка загинула внаслідок ракетного удару Росії по центру міста 14 липня.

Про це повідомили Вінницька обласна рада та видання Суспільне. Церемонія прощання відбувалася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Туди прийшли кілька десятків людей.

– Вони її дуже любили. Я згадую, як бабуся розказувала, як вона зранечку прокидається, щоб маму не будити, то до бабусі підходить, розплющує їй очі і каже: Не спиш. А бабуся удавала, що спить, щоб, можливо, і вона ще поспала, але вона рано прокидалася. У них є собака мопс, не пам’ятаю, як звати, то йому теж буде важко, бо Ліза на ньому і спала, і лежала. Всім важко, сім’ї — найважче, — розповіла колега бабусі Гелена Сидоренко.

Дитину поховали на міському кладовищі у Сабарові.

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У день обстрілу Ліза з мамою йшли на заняття до логопеда. За словами бабусі, у дівчинки був синдром Дауна, у піврічному віці вона пережила тяжку операцію на серці.

Внаслідок російського ракетного удару Ліза загинула миттєво, а маму у тяжкому стані госпіталізували з травмою черева.

Жінка вже прийшла до тями у лікарні, але про смерть дитини та похорон ще не знає. Бабуся згадала, що відразу після обстрілу мама Лізи у телефонній розмові розповіла, що її донька загинула. Але зараз жінка не пам’ятає цього.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару РФ по Вінниці 14 липня загинуло 24 людей, серед яких троє дітей. Станом на 16 липня продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких четверо дітей. Загалом медичну допомогу надали 202 особам.

Джерело: Вінницька обласна рада, Суспільне

Фото: Суспільне