Минцифры работают над новым курсом школьной информатики: что изменится

Июль, 18 в 21:24

Команды Минцифры и Минобразования работают над реформой школьного курса информатики, который будет пронизан цифровой грамотностью.

Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан. Она надеется, что новый курс удастся внедрить уже в этом учебном году.

— Основная идея — в том, чтобы весь курс информатики как для младших, так и для старших классов был пронизан цифровой грамотностью. Отдельный предмет, на мой взгляд, не нужен. Что касается медиаграмотности, то мы считаем, что она является одной из компетентностей цифровой грамотности. Мы ориентируемся на европейские документы и, учитывая это, вкладываем в образовательные программы соответствующий контент, — сказала она.

Ионан отметила, что цифровая грамотность важна, поскольку “мы создаем цифровое государство, без бюрократии и очередей”.

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По ее словам, не менее актуальной является и онлайн-безопасность, поскольку более 90% детей используют интернет ежедневно, а около 60% детей от 8 до 12 лет уязвимы к кибер-рискам.

В связи с этим в скором времени планируется запуск образовательного портала, который будет частью проекта Дія. Цифрова освіта.