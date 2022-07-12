Пойдут ли дети в школу в 2022 — главные условия
В регионах Украины, где не ведутся боевые действия, обучение в школах с 1 сентября должно начаться в очном режиме.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил руководитель главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко.
— Мы сейчас должны создать все необходимые условия для того, чтобы там, где не ведутся боевые действия и оборудованы бомбоубежища либо укрытия, дети могли пойти в школу и учиться под руководством учителей. С начала пандемии и российской агрессии против Украины очень много времени дети проводили онлайн. Конечно, для системы общего среднего образования это не очень хорошо, — сказал он.
Принимать решение по поводу формата работы учебного заведения будет специальная комиссия, в составе которой обязательно будут специалисты ГСЧС. Они смогут квалифицированно оценить, выполнены ли все нормы по обустройству бомбоубежища или укрытия.
— В связи с ситуацией не исключено, что в некоторых школах придется организовать обучение в несколько смен, потому что укрытие может быть рассчитано на определенное количество лиц. Тогда руководство школы вместе с военной администрацией должно определить, каким образом дети будут учиться в ту или иную смену — для того чтобы в случае опасности они могли спуститься в укрытие, — добавил Кононенко.