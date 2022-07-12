Июль, 12 в 13:33

В регионах Украины, где не ведутся боевые действия, обучение в школах с 1 сентября должно начаться в очном режиме.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил руководитель главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко.

— Мы сейчас должны создать все необходимые условия для того, чтобы там, где не ведутся боевые действия и оборудованы бомбоубежища либо укрытия, дети могли пойти в школу и учиться под руководством учителей. С начала пандемии и российской агрессии против Украины очень много времени дети проводили онлайн. Конечно, для системы общего среднего образования это не очень хорошо, — сказал он.

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Принимать решение по поводу формата работы учебного заведения будет специальная комиссия, в составе которой обязательно будут специалисты ГСЧС. Они смогут квалифицированно оценить, выполнены ли все нормы по обустройству бомбоубежища или укрытия.