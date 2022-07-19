Мінцифри працюють над новим курсом шкільної інформатики: що зміниться

Липень, 18 в 21:24

Команди Мінцифри та Міносвіти працюють над реформою шкільного курсу інформатики, який буде пронизаний цифровою грамотністю.

Про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан. Вона сподівається, що новий курс вдасться впровадити уже в цьому навчальному році.

– Основна ідея в тому, щоби весь курс інформатики, — як для молодших, так і для старших класів, – був пронизаний цифровою грамотністю. Окремий предмет, на мою думку, не потрібен. Щодо медіаграмотності, ми вважаємо, що вона є однією з компетентностей цифрової грамотності. Ми орієнтуємося на європейські документи, й враховуючи це, вкладаємо в освітні програми відповідний контент, – сказала вона.

Іонан наголосила на тому, що цифрова грамотність важлива, оскільки “ми створюємо цифрову державу, без бюрократії та черг”.

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За її словами, не менш актуальною є й онлайн-безпека, оскільки понад 90% дітей використовують інтернет щодня, а близько 60% дітей від 8 до 12 років є вразливими до кіберризиків.

У зв’язку з цим незабаром планується запуск освітнього порталу, який буде частиною проєкту Дія. Цифрова освіта.