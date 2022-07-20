Июль, 20 в 17:50

Многие украинский пенсионеров получают свои пенсионные выплаты через отделения Укрпочты.

Однако с началом полномасштабной войны не все имеют возможность посещать почтовые отделения и забирать свои пенсии.

Как перевести пенсию с почты на карточку — узнавали Факты ICTV.

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Как изменения способ получения пенсии

Во время первого назначения пенсии каждый может самостоятельно выбрать, как получать будущую выплату.

Если же пенсионер не определил способ ее получения, она автоматически выплачивается через почтовое отделение Укрпочты по фактическому месту жительства.

Поэтому пенсионер может в любой момент изменить способ выплаты пенсии.

Для этого можно лично обратиться к специалистам сервисных центров или дистанционно подать соответствующее заявление через Электронный порт ПФУ.

Прежде всего вам необходимо обратиться в банк и открыть там карточку с реквизитами. Именно на нее и будет начисляться пенсия.

Поэтому, чтобы перевести пенсию на карту, вам нужно:

зайти на портал электронных услуг ПФУ

найти и выбрать пункт О пенсионном обеспечении ;

; там выбрать раздел Внесение изменений в пенсионное дело — Заявление об изменении способа выплаты пенсии ;

— ; заполнить всю необходимую информацию, пользуясь подсказками на экране;

добавьте отсканированные документы — паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами из банка;

заявку необходимо подписать собственной квалифицированной электронной подписью.

После отправки, заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины.

По результатам обработки заявления вы можете следить самостоятельно через личный кабинет на портале (пункт Мои сообщения).

Если у вас нет электронной подписи, вы можете лично позвонить на горячую линию Укрпочты по номеру 0-800-300-545. Консультант объяснит ваши следующие шаги.

Главное, чтобы у вас была открытая карточка для пенсий вашего банка.