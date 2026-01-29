С наступлением нового года обычно появляются изменения и нововведения, из-за чего у многих людей возникают вопросы о пенсиях, страховых выплатах и различных видах социальной помощи.

Актуальную информацию по этим вопросам можно получить в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда Украины

Личный кабинет ПФУ — это электронный доступ к персональным данным человека в системе Пенсионного фонда. Через него можно увидеть размер назначенной пенсии, информацию о страховом стаже, данные об официальной зарплате, с которой уплачивались взносы, историю выплат, а также сведения о больничных и отдельных социальных выплатах.

Фактически это электронное пенсионное дело, которое позволяет проверять, правильно ли учтены стаж и взносы работодателей, и вовремя заметить неточности.

Как зайти в личный кабинет ПФУ: способы

Войти в кабинет можно несколькими способами. Самый полный доступ предоставляет электронная подпись — файл ключа и пароль к нему используются для подтверждения личности.

Также работает авторизация через Дія.Підпис, когда подтверждение происходит через приложение на телефоне, и через BankID — с помощью интернет-банкинга своего банка.

Через кабинет можно не только просматривать информацию, но и обращаться в Пенсионный фонд онлайн:

подавать заявления,

уточнять данные,

отправлять документы для перерасчета.

Это значительно упрощает взаимодействие с государственной системой, позволяет избегать очередей и снижает риски, связанные с личными визитами в условиях военного времени. Если в данных о стаже или начислениях обнаружены ошибки, их можно инициировать к исправлению именно через этот электронный сервис.

Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда: инструкция

Вход в личный кабинет ПФУ через КЭП (электронную подпись):

Перейдите на сайт

В правом верхнем углу нажмите Вход.

Выберите способ входа По КЭП.

В списке выберите поставщика, который выдал вашу электронную подпись (налоговая, ПриватБанк, ГП Дия и т.д.).

Загрузите файл ключа с компьютера или носителя (флешка).

Введите пароль к ключу.

Подтвердите вход — система откроет личный кабинет.

Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда пошагово через Дія.Підпис

Необходимы два устройства: компьютер/ноутбук и телефон с приложением Дія.

Откройте https://portal.pfu.gov.ua/

Нажмите Вход, выберите Дія.Підпис.

Нажмите Получить код для входа — на экране появится QR-код.

На телефоне откройте приложение Дія.

Выберите сканирование QR-кода и отсканируйте код с экрана компьютера.

В приложении Дія подтвердите запрос на авторизацию.

Пройдите проверку личности (фото-подтверждение).

Введите 5-значный код Дія.Підпис.

После подтверждения откроется кабинет ПФУ.

Инструкция, как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда через BankID

Зайдите на https://portal.pfu.gov.ua/

Нажмите Вход.

Выберите способ ID.GOV.UA.

В списке выберите свой банк.

Система перенаправит вас на страницу банка.

Войдите так, как вы входите в интернет-банкинг (пароль, SMS-код или приложение).

Подтвердите передачу данных.

После этого автоматически откроется личный кабинет ПФУ.

Фото: Дія

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.