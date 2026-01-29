Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда: пошаговая инструкция
С наступлением нового года обычно появляются изменения и нововведения, из-за чего у многих людей возникают вопросы о пенсиях, страховых выплатах и различных видах социальной помощи.
Актуальную информацию по этим вопросам можно получить в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины.
Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда, читайте в нашем материале.
Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда Украины
Личный кабинет ПФУ — это электронный доступ к персональным данным человека в системе Пенсионного фонда. Через него можно увидеть размер назначенной пенсии, информацию о страховом стаже, данные об официальной зарплате, с которой уплачивались взносы, историю выплат, а также сведения о больничных и отдельных социальных выплатах.
Фактически это электронное пенсионное дело, которое позволяет проверять, правильно ли учтены стаж и взносы работодателей, и вовремя заметить неточности.
Как зайти в личный кабинет ПФУ: способы
Войти в кабинет можно несколькими способами. Самый полный доступ предоставляет электронная подпись — файл ключа и пароль к нему используются для подтверждения личности.
Также работает авторизация через Дія.Підпис, когда подтверждение происходит через приложение на телефоне, и через BankID — с помощью интернет-банкинга своего банка.
Через кабинет можно не только просматривать информацию, но и обращаться в Пенсионный фонд онлайн:
- подавать заявления,
- уточнять данные,
- отправлять документы для перерасчета.
Это значительно упрощает взаимодействие с государственной системой, позволяет избегать очередей и снижает риски, связанные с личными визитами в условиях военного времени. Если в данных о стаже или начислениях обнаружены ошибки, их можно инициировать к исправлению именно через этот электронный сервис.
Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда: инструкция
Вход в личный кабинет ПФУ через КЭП (электронную подпись):
- Перейдите на сайт портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины
- В правом верхнем углу нажмите Вход.
- Выберите способ входа По КЭП.
- В списке выберите поставщика, который выдал вашу электронную подпись (налоговая, ПриватБанк, ГП Дия и т.д.).
- Загрузите файл ключа с компьютера или носителя (флешка).
- Введите пароль к ключу.
- Подтвердите вход — система откроет личный кабинет.
Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда пошагово через Дія.Підпис
Необходимы два устройства: компьютер/ноутбук и телефон с приложением Дія.
- Откройте https://portal.pfu.gov.ua/.
- Нажмите Вход, выберите Дія.Підпис.
- Нажмите Получить код для входа — на экране появится QR-код.
- На телефоне откройте приложение Дія.
- Выберите сканирование QR-кода и отсканируйте код с экрана компьютера.
- В приложении Дія подтвердите запрос на авторизацию.
- Пройдите проверку личности (фото-подтверждение).
- Введите 5-значный код Дія.Підпис.
- После подтверждения откроется кабинет ПФУ.
Инструкция, как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда через BankID
- Зайдите на https://portal.pfu.gov.ua/.
- Нажмите Вход.
- Выберите способ ID.GOV.UA.
- В списке выберите свой банк.
- Система перенаправит вас на страницу банка.
- Войдите так, как вы входите в интернет-банкинг (пароль, SMS-код или приложение).
- Подтвердите передачу данных.
- После этого автоматически откроется личный кабинет ПФУ.
Фото: Дія