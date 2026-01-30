Багато український пенсіонерів отримують пенсійні виплати через відділення Укрпошти. Проте з початком повномасштабної війни не всі мають можливість відвідувати поштові відділення та особисто забирати свої пенсії.

Як перевести пенсію з пошти на картку та що для цього необхідно — дізнавалися Факти ICTV.

Як змінити спосіб отримання пенсії

Під час першого призначення пенсії кожен може самостійно вибрати, як отримувати майбутню пенсійну виплату. Якщо пенсіонер не визначив спосіб її отримання, вона автоматично виплачується через поштове відділення зв’язку Укрпошти за фактичним місцем проживання.

Проте пенсіонер може в будь-який момент змінити спосіб виплати пенсії, наприклад, з пошти на банк.

Для того, щоб отримувати пенсію на картку необхідно звернутися в банк та відкрити картку з реквізитами. Саме на неї і буде нараховуватися пенсія.

Для зміни способу отримання пенсії можна особисто звернутися до фахівців сервісних центрів або дистанційно подати відповідну заяву через Електронний портал ПФУ.

Щоб змінити спосіб отримання пенсії та перевести її з пошти на картку, необхідно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ

зліва натиснути на вкладку Щодо пенсійного забезпечення;

обрати розділ Внесення змін до Пенсійної справи та натиснути Заява про зміну способу виплати пенсії;

та натиснути Заповнити всі поля форми заяви, користуючись підказками на екрані.

Зверніть увагу! Номер банківського рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер.

Прикріпити до заяви необхідні відскановані документи (паспорт, код, реквізити банку). При цьому розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

Сформовану заяву підписати власним кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та натиснути Відправити до ПФУ.

Після надсилання заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України для опрацювання.

Стежити за результатами обробки заяви ви можете через особистий кабінет на порталі ПФУ (пункт Мої звернення).

Джерело : Пенсійний фонд

