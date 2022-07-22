Липень, 21 в 22:31

Російські загарбники зі своєї території обстріляли три громади у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, окупанти били з мінометів та артилерії.

Так, після 14.00 росіяни вдарили по Білопільській громаді з САУ: 11 прильотів та ще шість – з міномету.

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– Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів, – розповів Живицький.

Він додав, що постраждала також Шалигинська громада. О 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигинського заказника. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що 20 липня окупанти обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об’єкти сільських громад Сумської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Дмитро Живицький