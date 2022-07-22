Били з мінометів та артилерії: росіяни обстріляли три громади Сумської області
Російські загарбники зі своєї території обстріляли три громади у Сумській області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, окупанти били з мінометів та артилерії.
Так, після 14.00 росіяни вдарили по Білопільській громаді з САУ: 11 прильотів та ще шість – з міномету.
– Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів, – розповів Живицький.
Він додав, що постраждала також Шалигинська громада. О 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигинського заказника. Обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, що 20 липня окупанти обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об’єкти сільських громад Сумської області.
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Фото: Дмитро Живицький