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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Очередные взрывы складов оккупантов и штурм РФ на подступах к Углегорской ТЭС: что происходит на 148-й день войны (онлайн)

Очередные взрывы складов оккупантов и штурм РФ на подступах к Углегорской ТЭС: что происходит на 148-й день войны (онлайн)

В Донецкой области оккупанты провалили очередную разведку боем, понеся значительные потери и отступили.

Армия РФ пытается штурмовать в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС.

Оккупанты РФ снова кричаще нарушили ядерную и радиационную безопасность на ЗАЭС.

В Мариуполе каждый день увеличивается сопротивление русским оккупантам. Жители расклеили наклейки с флагом Украины на всей территории города.

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01:03 - 21 июля

Украинские защитники дали ответ на постоянные обстрелы российских войск по Никополю из временно оккупированного Энергодара. В частности, вчера и сегодня ВСУ удачно попали по скоплению сил и военной техники РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live. По его словам, наши воины дали понять оккупантам, что не нужно бить по мирным жителям.

– Обстрелы Никополя принесли беду в Энергодаре. Туда вчера и сегодня очень удачно прилетело по скоплению сил и средств военной техники. Мы им дали ясно понять, что не надо бить по мирным кварталам, иначе будет горе, – отметил он.

Арестович также рассказал о проблемах российской армии в направлении Северска и Бахмута. По его словам, оккупантам нечем стрелять, из-за чего количество обстрелов снизилось с 45 тыс. до 15 тыс. в сутки.

Источник: Фейгин Live

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