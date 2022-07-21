Очередные взрывы складов оккупантов и штурм РФ на подступах к Углегорской ТЭС: что происходит на 148-й день войны (онлайн)
В Донецкой области оккупанты провалили очередную разведку боем, понеся значительные потери и отступили.
Армия РФ пытается штурмовать в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС.
Оккупанты РФ снова кричаще нарушили ядерную и радиационную безопасность на ЗАЭС.
В Мариуполе каждый день увеличивается сопротивление русским оккупантам. Жители расклеили наклейки с флагом Украины на всей территории города.
<1>