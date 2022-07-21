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Украинские защитники дали ответ на постоянные обстрелы российских войск по Никополю из временно оккупированного Энергодара. В частности, вчера и сегодня ВСУ удачно попали по скоплению сил и военной техники РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live. По его словам, наши воины дали понять оккупантам, что не нужно бить по мирным жителям.

– Обстрелы Никополя принесли беду в Энергодаре. Туда вчера и сегодня очень удачно прилетело по скоплению сил и средств военной техники. Мы им дали ясно понять, что не надо бить по мирным кварталам, иначе будет горе, – отметил он.

Арестович также рассказал о проблемах российской армии в направлении Северска и Бахмута. По его словам, оккупантам нечем стрелять, из-за чего количество обстрелов снизилось с 45 тыс. до 15 тыс. в сутки.

Источник: Фейгин Live