Лучше не играться с безопасностью детей: Горбачев об офлайн-обучении в школах

Июль, 24 в 18:03

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что в регионах, граничащих с территориями, где продолжаются активные боевые действия, или есть опасность ракетных обстрелов, нельзя начинать офлайн-обучение.

– Нужно прекратить играть с идеями начать офлайн-обучение на тех территориях, где близко боевые действия. Просто сейчас прекратить дезориентировать людей, и четко сказать, что там, где есть опасность быстрого прилета, должно быть исключительно дистанционное образование. И начать готовиться к учебному году именно в этом формате, – заявил он в эфире телемарафона.

По его словам, сложная сейчас ситуация и в школах, которые принимают детей с временно оккупированных территорий, поскольку эти заведения уже существенно загружены, поэтому нужно смотреть, насколько реально проводить офлайн-обучение.

Кроме того, Горбачев утверждает, что в настоящее время в Украине не более 10 школ полностью отвечают требованиям безопасности.

Сейчас смотрят

– Недавно в ГСЧС сказали, что у нас 11% таких заведений. Месяц тому назад было 8%, есть определенное продвижение. Но для того, чтобы должным образом обеспечить укрытие, нужны очень большие средства, и самое важное, и о чем я должен сейчас сказать – у нас нет проектов укрытий для учебных заведений. Никто не думал, что возникнет такая ситуация. Сейчас над этим работают, разрабатывают проекты, но это вопрос времени, – объяснил образовательный омбудсмен.

По его мнению, если нет возможности проводить офлайн-обучение в безопасных условиях, “лучше не играть с безопасностью детей и учителей”.