Краще не гратися з безпекою дітей: Горбачов про офлайн-навчання в школах

Липень, 24 в 18:03

Освітний омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що в регіонах, які межують з територіями, де тривають активні бойові дії, чи є небезпека ракетних обстрілів, не можна розпочинати офлайн-навчання.

– Треба припинити гратися з ідеями почати офлайн-навчання на тих територія, де близько бойові дії. Просто зараз припинити дезорієнтувати людей, і чітко сказати, що там, де є небезпека швидкого прильоту, має бути виключно дистанційна освіта. І почати готуватися до навчального року саме у цьому форматі, – заявив він в ефірі телемарафону.

За його словами, складна зараз ситуація і в тих школах, які приймають дітей з тимчасово окупованих територій, оскільки ці заклади вже суттєво завантажені, тому треба дивитися, наскільки реально проводити офлайн-навчання.

Окрім того, Горбачов стверджує, що наразі в Україні не більше 10 шкіл повністю відповідають вимогам безпеки.

Зараз дивляться

– Нещодавно в ДСНС сказали, що у нас 11% таких закладів. Місяць тому було 8%, є певне просування. Але для того, щоб належним чином забезпечити укриття, потрібні дуже великі кошти, і найважливіше, і про що я маю зараз сказати – у нас немає проєктів укриттів для закладів освіти. Ніхто не думав, що виникне така ситуація. Зараз над цим працюють, розробляють проєкти, але це питання часу, – пояснив освітний омбудсмен.

На його думку, якщо немає можливості проводити офлайн-навчання в безпечних умовах, “краще не гратися з безпекою дітей і вчителів”.