Учеба под взрывы ракет: как будут работать школы и университеты с 1 сентября

Новый учебный год станет настоящим вызовом и школьникам, и студентам.

С одной стороны, на дистанционном обучении наука совсем не та. Да и правительство призывает максимально выходить в школы и вузы.

С другой стороны – безопасность превыше всего. И очные уроки и лекции должны проходить только там, где есть укрытия, и относительно спокойная ситуация в регионе.

Укрытия должны быть не простые, а обустроенные, позволяющие вместить всех детей, которые находятся в здании. Поэтому у многих очевидно будет и смешанное обучение, и дистанционное.

Таким принципом должны руководствоваться школы, вузы и все местные власти в новом учебном году.

Родители разделились. Одни пишут сотни писем на Минобразования, чтобы наконец-то открыли школы, другие же категорически против, мол, укрытия от российских ракет не спасут. Так что в идеале нужно, чтобы был параллельно вариант и очного, и дистанционного обучения.

Украинские вузы уже давно имеют автономию. Так что каждый будет решать самостоятельно.

В Минобразования убеждены – учебный год у студентов будет гибридным. Поскольку даже если есть укрытие, не все студенты одновременно в нем могут поместиться, а если не все – это уже нарушение. А еще — все зависит от региона и ситуации.

Олег Шаров, директор департамента по вопросам высшего образования Минобразования говорит:

Нельзя выходить на офлайн там, где могут быть артиллерийские обстрелы. То есть, когда есть угроза ракетно-бомбовых ударов, звучит воздушная тревога. Тогда можно спуститься в укрытие. Когда же речь идет об артиллерийских обстрелах, они происходят внезапно. Там проводить учебный процесс невозможно.

В любом случае до нового учебного года еще два месяца. Ситуация на фронте изменчива, и прогнозировать что-либо на 100% сложно.

Поэтому еще раз – безопасность превыше всего. Этим и должны руководствоваться и школы, и вузы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.