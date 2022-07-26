Июль, 26 в 11:48

В Минцифры рассказали об изменениях в сервисе Дія для ВПЛ. Министерство вместе с Минсоцполитики запустило комплексную услугу по регистрации ВПЛ и получению помощи на проживание с 19 апреля 2022 года.

— За это время более 619 тыс. украинцев подали заявки через Дія. 441 504 украинцев успешно получили справку ВПЛ и денежную помощь от государства. Необработанные заявки в Минсоцполитики будут рассмотрены, и все смогут получить свои выплаты и справку ВПЛ, — заявили в Минцифры.

В министерстве добавили, что вместе с Минсоцполитики ведутся работы над автоматическим назначением и выплатами — обработка заявления будет проходить без привлечения сотрудников соцзащиты. Также планируется устранение ряда технических проблем.

Среди новых услуг — снятие с регистрации ВПЛ. Это можно будет сделать с помощью одной кнопки — аналогично изменению адреса регистрации ВПЛ. В случае переезда не нужно будет идти в районное управление соцзащиты и писать заявление от руки.

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— Верим, что именно автоматические онлайн-услуги – это будущее Дія. Мы хотим, чтобы система просто работала — не мешала, а облегчала жизнь и оказывала услуги людям, а не государству, — добавили в Минцифры.

Ранее о совместном сотрудничестве Минцифры и Минсоцполитики касаемо ВПЛ заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Она добавила, что задержка выплат ВПЛ недопустима, ведь многие украинцы нуждаются в помощи здесь и сейчас.