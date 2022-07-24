Июль, 24 в 16:21

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины просит найти способ оказать помощь украинцам, которые спасаются от войны.

Так, Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации усовершенствуют функционал приложения Дія. Решение было принято на межведомственном совещании, которое прошло под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Теперь внутренние переселенцы, которые подавали заявления через приложение Дія до 30 апреля и не получили справки и помощи, после повторной подачи документов в орган соцзащиты или ЦНАПа смогут получить и то, и другое – с даты подачи заявления в Дії.

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— Задержка выплат ВПЛ недопустима. Люди, которые находятся в затруднительном положении, остались без домов и поддержки близких, не должны ждать месяцами, – отметила Верещук.

Кроме того, в случае обновления Дії переселенцы смогут быстрее преодолеть бюрократические процедуры. Например, сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при перемещении – это можно будет сделать в приложении.

Фото: Минреинтеграции