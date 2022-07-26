Липень, 26 в 11:48

У Мінцифри розповіли про зміни у сервісі Дія для ВПО. Міністерство разом із Мінсоцполітики запустили комплексну послугу з реєстрації ВПО та отримання допомоги на проживання з 19 квітня 2022 року.

– За цей час понад 619 тис. українців подали заявки через Дія. 441 504 українців успішно отримали довідку ВПО та грошову допомогу від держави. Необроблені заявки в Мінсоцполітики буде розглянуто, і всі зможуть отримати свої виплати та довідку ВПО, – заявили в Мінцифри.

У міністерстві додали, що разом із Мінсоцполітики ведуться роботи над автоматичним призначенням та виплатами – обробка заяви проходитиме без залучення співробітників соцзахисту. Також планується усунення низки технічних проблем.

Серед нових послуг – зняття з реєстрації ВПО. Це можна буде зробити за допомогою однієї кнопки – аналогічно зі зміною адреси реєстрації ВПО. У разі переїзду не потрібно буде йти до районного управління соцзахисту та писати заяви від руки.

Зараз дивляться

– Віримо, що саме автоматичні онлайн-послуги – це майбутнє Дії. Ми хочемо, щоб система просто працювала – не заважала, а полегшувала життя та надавала послуги людям, а не державі, – додали у Мінцифри.

Раніше про спільну співпрацю Мінцифри та Мінсоцполітики стосовно ВПО заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. Вона додала, що затримка виплат ВПО неприпустима, адже багато українців потребують допомоги тут і зараз.