Июль, 27 в 19:10

Теперь предоставление информации о суде, предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания можно будет узнать через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности, через мобильное приложение Дія.

Соответствующий законопроект №7315 в целом приняла Верховная Рада, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За изменения в закон “О судоустройстве и статусе судей” проголосовали 269 нардепов, при требуемом минимуме в 226 голосов.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предоставление в таком виде информации не будет иметь статус официального сообщения, но участник судебного процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о состоянии дела, судебные решения в семье, ознакомиться с ее материалами и т.д.

— Целью принятия проекта закона является введение дополнительного уведомления участников судебного процесса о рассмотрении дела с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія), и получения через соответствующее приложение в электронной форме судебного решения по делу , исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, лицом, являющимся стороной по делу, — говорится в пояснительной записке.

Изменения будут касаться осуществления судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения.

Кроме того, во время действия военного и чрезвычайного положения, а также во время карантина, судьи смогут проводить собрание дистанционно через видеоконференции.

Источник: Железный нардеп