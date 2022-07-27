Липень, 27 в 19:10

Тепер надання інформації про суд, предмет позову, місце, дату і час судового засідання можна буде дізнатись через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема, через мобільний додаток Дія.

Відповідний законопроєкт №7315 в цілому ухвалила Верховна Рада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За зміни до закону “Про судоустрій і статус суддів” проголосували 269 нардепів, при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований та зможе у подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про стан справи, про судові рішення у ній, ознайомитися з її матеріалами тощо.

– Метою прийняття проєкту закону є запровадження додаткового повідомлення учасників судового процесу про розгляд справи з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та отримання через відповідний додаток в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною по справі, – йдеться у пояснювальній записці.

Зміни стосуватимуться здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Крім того, під час дії воєнного та надзвичайного станів, а також під час карантину, судді зможуть проводити збори дистанційно через відеоконференції.

Джерело: Железный нардеп