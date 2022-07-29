Июль, 29 в 14:27

Большинство украинцев на собственном кармане ощутили влияние развязанной РФ полномасштабной войны: более 70% наблюдают снижение своих доходов.

Об этом свидетельствуют результаты пятой волны соцопроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research по заказу Европейской комиссии и в партнерстве с Центром Экономического Восстановления.

Так, среди всех респондентов подавляющее большинство (73%) сообщило о снижении своего дохода по сравнению с довоенным временем.

Еще 16% опрошенных заявили, что их доходы не претерпели изменений, и только 3% рассказали о росте.

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Больше всего граждан, которые проинформировали о снижении дохода, зафиксировано среди внутренних переселенцев (83%), а меньше всего – среди выехавших за границу (61%).

Чаще других ощущают снижение доходов с начала полномасштабной войны представители старших возрастных групп (45-54 и 55-60 лет) – 79% и 81% соответственно.

Среди молодежи (18-24 лет) меньше всего тех, кто понес финансовые потери из-за войны (51%). В возрастной группе 25-34 года проблемы с доходами испытывают 74% опрошенных, а в возрастной группе 35-44 года – 72%.

Как отмечают исследователи, уровень трудоустройства украинцев с начала полномасштабного вторжения войск РФ не претерпел значительных изменений. В частности, 58% респондентов сообщили, что работают, и из них 39% работают полный или неполный рабочий день.

Процент украинцев, которые имеют работу, однако временно не работают, несколько снизился с начала войны (с 23% до 19%).

Среди 35% нетрудоустроенных респондентов треть (или 34%) потеряли работу после начала полномасштабной войны, еще 44% не работали задолго до 24 февраля.

Наибольшая доля трудоустроенных среди жителей центральных (50%) и западных (49%) регионов Украины, а также среди граждан, оставшихся дома (43%).

Среди мигрантов (граждан, уехавших за границу) почти половина опрошенных (48%) потеряла работу после начала войны, среди внутренних переселенцев этот показатель составляет 39%.

Социологи также выяснили, что 74% трудоустроенных граждан получают зарплату. В то же время значительная часть из них не уверена, что это будет происходить и в дальнейшем (46%).

Как подчеркнула основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк, в обстоятельствах, в которых оказались украинцы и украинский бизнес, цифры безработицы могли быть значительно хуже.

– Но мы видим, что работа компаний постепенно возобновляется, люди возвращаются на свои рабочие места или ищут новую занятость. Многие специалисты проходят переквалификацию, чтобы работать в новых условиях. Эта тенденция характерна как для внутренних мигрантов, так и для тех, кого война вынудила уехать за границу. Украинское общество демонстрирует резистентность и адаптивность на всех уровнях, и экономический фронт не исключение, — объяснила Близнюк.

Компания Gradus Research провела пятую волну опроса в течение 15-18 июля. Был использован метод самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Размер выборки составляет 2007 респондентов в возрасте 18-60 лет. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research