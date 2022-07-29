Липень, 29 в 14:27

Більшість українців на власній кишені відчули вплив розв’язаної РФ повномасштабної війни: понад 70% спостерігають зниження своїх доходів.

Про це свідчать результати п’ятої хвилі соцопитування, котре провела дослідницька компанія Gradus Research на замовлення Європейської комісії та у партнерстві з Центром економічного відновлення.

Так, серед усіх респондентів переважна більшість (73%) повідомили про зниження свого доходу порівняно з довоєнним часом.

Ще 16% опитаних заявили, що їхні доходи не зазнали змін, і лише 3% розповіли про зростання.

Зараз дивляться

Найбільше громадян, які поінформували про зниження доходу, зафіксовано серед внутрішніх переселенців (83%), а найменше – серед тих, хто виїхав за кордон (61%).

Частіше за інших відчувають зниження доходів з початку повномасштабної війни представники старших вікових груп (45-54 та 55-60 років) – 79% та 81% відповідно.

Серед молоді (18-24 років) найменше тих, хто зазнав фінансових втрат через війну (51%). У віковій групі 25-34 роки проблеми з доходами відчувають 74% опитаних, а у віковій групі 35-44 роки – 72%.

Як наголошують дослідники, рівень працевлаштованості українців з початку повномасштабного вторгнення військ РФ не зазнав значних змін. Зокрема, 58% респондентів повідомили, що мають роботу, і з них 39% працюють повний або неповний робочий день.

Відсоток українців, які мають роботу, проте тимчасово не працюють, трохи знизився від початку війни (з 23% до 19%).

А серед 35% непрацевлаштованих респондентів третина (або 34%) втратила роботу після початку повномасштабної війни, ще 44% не працювали задовго до 24 лютого.

Найбільша частка працевлаштованих – серед мешканців центральних (50%) та західних (49%) регіонів України, а також серед громадян, які залишилися вдома (43%).

Серед мігрантів (громадян, які виїхали за кордон) майже половина опитаних (48%) втратила роботу після початку війни, серед внутрішніх переселенців цей показник становить 39%.

Соціологи також з’ясували, що 74% працевлаштованих громадян отримують зарплату. Водночас значна частка з них не мають упевненості, що це відбуватиметься й надалі (46%).

Як наголосила засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк, в обставинах, в яких опинилися українці та український бізнес, цифри безробіття могли бути значно гіршими.

– Але ми бачимо, що робота компаній поступово відновлюється, люди повертаються до своїх робочих місць або шукають нову зайнятість. Багато спеціалістів проходять перекваліфікацію, щоб могти працювати за нових умов. Ця тенденція характерна як для внутрішніх мігрантів, так і для тих, кого війна змусила виїхати за кордон. Українське суспільство демонструє резистентність і адаптивність на всіх рівнях, і економічний фронт – не виняток, – пояснила Близнюк.

Компанія Gradus Research провела п’яту хвилю опитування протягом 15-18 липня. Був використаний метод самозаповнення анкети в мобільному додатку. Розмір вибірки становить 2007 респондентів у віці 18-60 років. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тис.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research