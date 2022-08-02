Російська армія закриває “дірки” в обороні: Жданов про можливі подальші дії РФ

Серпень, 02 в 18:13

Україна скоро побачить, які плани задумала російська армія у Херсонській області. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що найімовірніше, РФ закриває “дірки” в обороні за допомогою переміщення сил на Південь України.

– Вони посилюють Запорізький напрямок у звязку з тим, що вони звідти зняли війська та відправили їх на Херсон. Тому вони вирівнюють на Донеччині. Там перевага до 7-8 разів більше російських військ. Вони, користуючись цією перевагою, частину військ знімають та підсилюють Запорізький напрямок. Після відходу військ з Запорізького на Херсонський напрямок. Тому я не думаю, що вони там формують велике наступальне угруповання. Найімовірніше, вони просто закривають “дірки” у своїй обороні внаслідок перекидування військ на Південь.

За його словами, російська армія перекидає війська через те, що Україна проводить контрнаступ. А далі відбудеться чергова спроба РФ наступати вглиб території України.

Зараз дивляться

– Вони зрозуміли, що треба гасити пожежу, яка виникає у них на Півдні, тому вони зосереджують таку велику кількість військ на Правобережній Україні, Херсоні та Кривому Розі. Що буде далі – спроба наступу російських військ. Або вони переходитимуть до “глухої” оборони, щоб утримати ті позиції, які вони сьогодні мають. Я думаю, ми з’ясуємо найближчими днями.

Жданов прогнозує, що російська армія імітуватиме великий наступ за допомогою штурмових дій. За його словами, РФ вважає наступ на Слов’янський напрямок другорядним.