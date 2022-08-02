Російська армія закриває “дірки” в обороні: Жданов про можливі подальші дії РФ
Україна скоро побачить, які плани задумала російська армія у Херсонській області. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що найімовірніше, РФ закриває “дірки” в обороні за допомогою переміщення сил на Південь України.
– Вони посилюють Запорізький напрямок у звязку з тим, що вони звідти зняли війська та відправили їх на Херсон. Тому вони вирівнюють на Донеччині. Там перевага до 7-8 разів більше російських військ. Вони, користуючись цією перевагою, частину військ знімають та підсилюють Запорізький напрямок.
Після відходу військ з Запорізького на Херсонський напрямок. Тому я не думаю, що вони там формують велике наступальне угруповання. Найімовірніше, вони просто закривають “дірки” у своїй обороні внаслідок перекидування військ на Південь.
За його словами, російська армія перекидає війська через те, що Україна проводить контрнаступ. А далі відбудеться чергова спроба РФ наступати вглиб території України.
– Вони зрозуміли, що треба гасити пожежу, яка виникає у них на Півдні, тому вони зосереджують таку велику кількість військ на Правобережній Україні, Херсоні та Кривому Розі. Що буде далі – спроба наступу російських військ. Або вони переходитимуть до “глухої” оборони, щоб утримати ті позиції, які вони сьогодні мають. Я думаю, ми з’ясуємо найближчими днями.
Жданов прогнозує, що російська армія імітуватиме великий наступ за допомогою штурмових дій. За його словами, РФ вважає наступ на Слов’янський напрямок другорядним.
– Будуть штурмові дії. Вони імітуватимуть великий наступ, але наскільки в них залишилося сил та засобів. До речі, навіть Інститут дослідження війни стверджує, що Слов’янський напрямок вони взагалі переводять на другий план.
Вони припиняють штурмові дії, спостерігаємо декілька днів відсутність штурмових дій на Слов’янському напрямку. Залишаються основними Піски, Авдіївка, Бахмут. На цих трьох населених пунктах вони намагатимуться штурмувати, – переконаний військовий експерт.