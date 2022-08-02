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Факты / Украина / Общество

ВСУ успешно отбили наступление российской армии на направлении Покровское – Бахмут

Юля Захарченко, редактор ленты
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины успешно отбили наступление российской армии на нескольких направлениях: Минеральное – Авдеевка, Терновая – Байрак, Новолуганское – Ивано-Дарьевка, Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиновое – Зайцево и Покровское – Бахмут. Оккупантам пришлось отойти со значительными потерями.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Также зафиксирована деятельность разведывательных групп вблизи Довгенького и Долины, однако наши воины заставили их отойти.

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Враг обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Осокоровка, Ивановка, Оленевка, Заря, Благодатное, Пришиб, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут и Явкино. Российская армия нанесла авиационный удар неподалеку от Зари.

Российские войска пытаются вести воздушную разведку для уточнения результатов огневых ударов и обнаружения местонахождения украинских защитников.

Россияне продолжают нести потери в живой силе и технике. Среди российских оккупантов фиксируется увеличение фактов злоупотребления алкоголем, как следствие — неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты.

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Источник: Генштаб ВСУ
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