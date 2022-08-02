Серпень, 02 в 18:27

Збройні сили України успішно відбили наступ російської армії на декількох напрямках: Мінеральне – Авдіївка, Тернова – Байрак, Новолуганське – Івано-Дар’ївка, Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут. Окупантам довелося відійти зі значними втратами.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Також зафіксовано діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, однак наші воїни змусили їх відійти.

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Ворог обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Осокорівка, Іванівка, Оленівка, Зоря, Благодатне, Пришиб, Токареве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут та Явкине. Російська армія завдала авіаційного удару неподалік Зорі.

Російські війська намагаються вести повітряну розвідку для уточнення результатів вогневих ударів та виявлення місцеперебування українських захисників.

Росіяни продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Серед російських окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок – непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти.